Informations routières



Dispatching



Police Fédérale

Contrôles radars

Conseils de circulation



Police Locale



Réseaux autoroutiers

Belgique

L'Etranger



Poids lourds

Truckinfo



Autorités

Europe

Flandre

Wallonie

Service public fédéral

Mobilité et Transports



Clubs automobiles

VAB

Touring



Transports publics

NMBS / SNCB

De Lijn

TEC

MIVB / STIB



Planification itinéraires

Mappy

Via Michelin

ANWB



Informations routières Vue générale | Détail

Code Date | Dernière mise à jour E25 (A25) Maastricht(NL) > Liège à Cheratte 16-01-2017 | 2017-01-16 18:03:55 Source : Centre Perex signale :



Camion en panne sur l'E25 (A25) Maastricht(NL) > Liège à hauteur de Cheratte en direction de Liège. Bande droite obstruée, Situation dangereuse.



BK 7.9



E40 (A3) Aachen>Liège > Bxl/Bsl à Vottem 16-01-2017 | 2017-01-16 18:02:53 Source : RTBF signale :



Véhicule en panne sur l'E40 (A3) Aachen>Liège > Bxl/Bsl à hauteur de Vottem en direction de Brussel/Bruxelles. Bande de gauche obstruée, Situation dangereuse.



BK 89.0



Juste avant le pont de Vottem



R 8 Buitenring à Grimbergen 16-01-2017 | 2017-01-16 17:57:22 Source : Vlaams Verkeerscentrum signale :



Accident sur le R 8 Buitenring à hauteur de Grimbergen en direction de . Bande de gauche obstruée.



Bk 41.2



R4 Ring om/de Gent à Desteldonk 16-01-2017 | 2017-01-16 17:42:56 Source : Vlaams Verkeerscentrum signale :



Accident sur le R4 Ring om/de Gent à hauteur de Desteldonk en direction de Gent-Zeehaven. Chaussée libre.



Bk 10



METEO - AVERTISSEMENT POUR LA BELGIQUE 16-01-2017 | 2017-01-16 17:41:51 Source : Centre Perex signale :



Prévisions pour le lundi 16/01/2017 entre 18h00-24h00







N64 à Braives 16-01-2017 | 2017-01-16 17:39:55 Source : Centre Perex signale :



Dépannage sur la N64 à hauteur de Braives en direction de dans les deux sens/in beide richtingen. Chaussée fermée, circulation ralentie.



BK 16.1



A hauteur du carrefour avec la N69 (Chaussée Romaine)



Fermeture le temps du dépannage d'un camion.



Déviations locales.



17h30 : durée estimée entre 2 et 10 heures !!



Carte >> ICI



METEO WALLONIE - MAINTIEN PHASE DE VIGILANCE RENFORCEE 16-01-2017 | 2017-01-16 17:38:06 Source : Centre Perex signale :



Communiqué



MAINTIEN DE LA VIGILANCE RENFORCEE



Le lundi 16 janvier 2017 à 17h00



Selon les dernières prévisions météorologiques, nous ne devrions plus connaitre de chute de neige sur la Wallonie. Néanmoins, en journée, les températures resteront négatives au Sud du sillon Sambre et Meuse et le redeviendront pour l’ensemble de la Wallonie la nuit prochaine avec des maximas jusqu’à -12° sur le massif ardennais. Les routes pourront être glissantes avec la formation de plaques de verglas au sol.



La Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route reste activée. La vigilance est toujours renforcée et la situation sur le réseau routier wallon continue de faire l’objet d’un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates.



Tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales.



Vu les prévisions, le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la Police de la route recommandent à tous les usagers de rester prudents et vigilants s’ils doivent emprunter la route, en particulier sur le réseau secondaire et notamment aux endroits exposés (ponts, bretelles d’accès,…)



Le Centre Régional de Crise de Wallonie, le centre Perex et la Police Fédérale de la Route recommandent également aux usagers, avant tout départ, de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon (http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be).





E40 (A3) Bxl/Bsl > Liège > Aachen à Sterrebeek 16-01-2017 | 2017-01-16 17:34:02 Source : Vlaams Verkeerscentrum signale :



Accident sur l'E40 (A3) Bxl/Bsl > Liège > Aachen à hauteur de Sterrebeek en direction de Leuven. Deux bandes obstruées.



Bk 8.2



E411 (A4) Bxl/Bsl > Namur > Luxembourg à Custinne 16-01-2017 | 2017-01-16 17:23:55 Source : CIC Namur signale :



Accident sur l'E411 (A4) Bxl/Bsl > Namur > Luxembourg à hauteur de Custinne en direction de Luxembourg. Chaussée libre.



BK 85.1



1 voiture en bande de gauche et 1 camion en b.a.u.



E17 Antwerpen > Gent à Zwijndrecht 16-01-2017 | 2017-01-16 17:07:44 Source : Police de la route Antwerpen signale :



Véhicule en panne sur l'E17 Antwerpen > Gent à hauteur de Zwijndrecht en direction de Gent. Bande d accélération obstruée.



Bk 99.5



E19 Bxl/Bsl > Mons-Valenciennes(F) à Familleureux 16-01-2017 | 2017-01-16 16:36:44 Source : RTBF signale :



Accident sur l'E19 Bxl/Bsl > Mons-Valenciennes(F) à hauteur de Familleureux en direction de Mons. Bande de gauche obstruée, circulation fortement ralentie.



BK 35.9



3 véhicules



R2 Grote Ring om/de Antwerpen (>> Nl/P-B) à Beverentunnel 16-01-2017 | 2017-01-16 16:28:42 Source : Vlaams Verkeerscentrum signale :



Accident sur le R2 Grote Ring om/de Antwerpen (>> Nl/P-B) à hauteur de Beverentunnel en direction de Nederland/Pays-Bas. Bande droite obstruée.



Bk 81



E313 Antwerpen > Liège à Liers 16-01-2017 | 2017-01-16 16:27:40 Source : Centre Perex signale :



Accident sur l'E313 Antwerpen > Liège à hauteur de Liers en direction de Liège. B.a.u. obstruée, circulation normalisée.



BK 108.5



A hauteur de la sortie 34 'MILMORT'



15h55 : réouverture des deux bandes de circulation - Seule la b.a.u. reste obstruée.



Vers 21h00, l'autoroute sera à nouveau fermée au même endroit afin de procéder au dépannage du camion restant sur place



Déviation via sortie et accès 34



Carte et état du trafic >> ICI



FILES - TRAVAUX 23-12-2016 | 2016-12-23 07:23:33 signale :



INFO TRAFFIC:



BRUXELLES: VLAANDEREN - WALLONIE - FRANKRIJK - NEDERLAND



CAMERA



VLAANDEREN - WALLONIE



TRAVAUX



VLAANDEREN - WALLONIE



E40 Oostende > Bxl/Bsl à Aalter 23-12-2016 | 2016-12-23 07:23:16 Source : Vlaams Verkeerscentrum signale :



Travaux routiers sur l'E40 Oostende > Bxl/Bsl à hauteur de Aalter en direction de dans les deux sens/in beide richtingen. La formation de files est possible.



Renovation du complexe de sortie à Aalter. Travaux en plusieurs phases.



- Apd jeudi 01/12/16 jusqu'au 28/01/17: N409 (Steenweg op Deinze) obstruée dans les 2 sens.

- Apd lundi 05/15/16 (06 hrs) jusqu'au 04/01/17: 3 bandes rétrécies sur la E40 direction Bxl.

- Nuit de mardi 06/12/16: localement 1 ou 2 bandes obstruées sur la E40 en direction de Ostende.

- Apd mercredi 07/12/16 jusqu'au 03/02/17: 3 bandes rétrécies sur la E40 en direction de Ostende.



Dans la zone avec les bandes rétrécies, il y aura des limitations de vitesse!



A15 (E42) Liège > Mons à La Louvière 21-12-2016 | 2016-12-21 15:50:01 Source : Centre Perex signale :



Travaux routiers sur l'A15 (E42) Liège > Mons à hauteur de La Louvière en direction de dans les deux sens/in beide richtingen. Deux bandes libres, Limitation de vitesse via panneaux 50 km/hr.



En ce début du mois de juillet, le chantier de réhabilitation et de renforcement du pont de La Louvière (pont 34), supportant l’autoroute E42/A15, entrera dans sa deuxième phase.



CIRCULATION

Deux voies de circulation seront maintenues dans chaque sens.

L’ensemble de la circulation s’effectuera, grâce à un passage en berme centrale, sur les voies en direction de Liège.



La vitesse sera limitée à 70 km/h en direction de Liège et à 50 km/h en direction de Mons.



Les usagers qui circulent sur l’A501 en provenance de Soignies, en direction de La Louvière et qui souhaitent gagner l’E42/A15 vers Mons ne pourront pas emprunter la bretelle d’accès de l’échangeur de La Louvière qui sera soustraite à la circulation.

Une déviation sera mise en place à l’intérieur de l’échangeur pour leur permettre de gagner l’autoroute E42/A15 vers Mons.

Formation de files aux heures de pointe !!



Fin du chantier prévue mi-2019.









E19 Bxl/Bsl > Mons-Valenciennes(F) à Seneffe 19-12-2016 | 2016-12-19 19:14:26 Source : Centre Perex signale :



Travaux routiers sur l'E19 Bxl/Bsl > Mons-Valenciennes(F) à hauteur de Seneffe en direction de dans les deux sens/in beide richtingen. Deux bandes libres, Limitation de vitesse via panneaux 50 km/hr.



A partir de ce lundi 18 avril 2016, sous réserve des conditions météorologiques, un chantier sera en cours sur l’autoroute E19/A7 afin de rénover le pont de l’ancien Canal à Seneffe, long d’une centaine de mètre.

Entre les bk 30 à 29 SENEFFE

Fin prévue pour le printemps 2017



Ce chantier est prévu pour une durée d’un an, sous réserve des conditions météorologiques.



Entrée dans la deuxième phase



A partir de ce samedi, 17 décembre 2016, le chantier entrera dans sa seconde et dernière phase.



IMPACT SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION

- Le chantier portera sur les voies en direction de Bruxelles.

- La signalisation du chantier s’étendra sur un peu plus d’un kilomètre dans chaque sens.

- 2 voies de circulation seront maintenues dans chaque sens, via un basculement en berme centrale.

- Pendant cette phase, l’aire autoroutière d’Hubaumont située du côté des voies en direction de Bruxelles ne sera pas accessible aux usagers.



La vitesse sera limitée à 50 km/h



Cette deuxième phase devrait, sous réserve des conditions météorologiques, durer environ 6 mois.



La vitesse sera régulièrement contrôlée durant le chantier.





CARTE CIRCULATION EN TEMPS REEL : ICI



E429 (A8) Lille(F) > Tournai-Bxl/Bsl à Lamain 14-12-2016 | 2016-12-14 13:02:29 Source : Centre Perex signale :



Travaux routiers sur l'E429 (A8) Lille(F) > Tournai-Bxl/Bsl à hauteur de Lamain en direction de dans les deux sens/in beide richtingen. Limitation de vitesse via panneaux 70 km/hr.



Chantier visant à réhabiliter en profondeur l’autoroute E42/A8 entre Marquain et Lamain.

(Des Bk 72.5 à 76.6)





PHASE 5 - A partir du 08-11-2016



Entre l’échangeur de Marquain (E42/A8-E403/A17) et Kain, la circulation s’effectuera sur 2 bandes dans chaque sens. La vitesse sera limitée à 70 km/h.



En direction de Bruxelles

- la circulation sera basculée à contresens grâce à un passage en berme centrale;

- l’aire autoroutière de Froyennes restera accessible grâce à des passages en berme centrale;

- la bretelle permettant de relier la ZAE de Tournai ouest, vers l’E42/A8 en direction de Bruxelles, devra être soustraite au trafic. Une déviation sera mise en place via l’échangeur de Marquain (E42/A8-E403/A17);

- l’échangeur n° 34 "Froyennes" devra être fermé (sortie vers Pecq et vers Froyennes et accès vers Bruxelles). Une déviation sera mise en place via l’échangeur n°33 "A16-Tournai Nord".



En direction de la France :

Tous les accès et échangeurs seront maintenus ouverts.



Cette quatrième phase devrait se clôturer, sous réserve des conditions météorologiques, en avril 2017.







E40 (A3) Bxl/Bsl > Liège > Aachen à Cheratte 24-11-2016 | 2016-11-24 10:13:26 Source : Centre Perex signale :



Travaux routiers sur l'E40 (A3) Bxl/Bsl > Liège > Aachen à hauteur de Cheratte en direction de dans les deux sens/in beide richtingen. Limitation de vitesse via panneaux 70 km/hr.



Entre les Bk 95 et 98

Travaux - Refection de chaussée

création d'une quatrième voie de circulation.



PHASE 6 : à partir du 07/11/2016 jusqu'au début du printemps 2017



Le chantier est totalement clôturé sur le tablier amont qui supporte habituellement les voies vers Aix-la-Chapelle. Ce tablier, entièrement rénové, accueillera l’ensemble du trafic lors de la dernière phase du chantier.



Cette sixième et dernière phase consistera à poursuivre et achever la réhabilitation du tablier aval qui supporte habituellement les voies vers Bruxelles.



INCIDENCE SUR LA CIRCULATION :



- 3 voies rétrécies seront toujours disponibles dans les deux sens avec une vitesse limitée à 50 km/h (deux voies seront désormais accessibles dans chaque sens aux poids lourds de plus de 3,5 Tonnes).



Vers Bruxelles

- la sortie n°35 "Herstal" sera toujours accessible ;

- la bretelle reliant l’E25/A25 venant de Liège à l’E40/A3 vers Bruxelles sera toujours accessible ;

- les poids lourds (tonnage supérieur à 3,5 tonnes) venant de Maastricht et Visé via l’E25/A25 pourront à nouveau rejoindre l’A3/E40 vers Bruxelles via la bretelle de liaison directe de l’échangeur de Cheratte. Ils ne devront plus suivre la déviation via l’aire de Tignée (Barchon).





Carte trafic : ICI





R9 Petit/Kleine Ring Charleroi à Charleroi 11-07-2016 | 2016-07-11 13:56:34 signale :



Travaux routiers sur le R9 Petit/Kleine Ring Charleroi à hauteur de Charleroi en direction de Charleroi. Deux bandes libres, Limitation de vitesse via panneaux 50 km/hr.



LIEN VERS LE COMMUNIQUE DE PRESSE



CHANTIER : REFECTION DES VIADUCS DES ZONES VI, VII, VIII ET PONT DE L'ABEILLE.



Travaux de longue durée sur le ring 9 de Charleroi entre les kms 0.3 (Chaussée de Bruxelles) et 3.4 (Porte de Neuville)

Le chantier débutera ce lundi 22/09/2014, pour une durée de 3 ans à savoir jusqu'au 30/9/2017

Le chantier s’effectuera en 6 phases principales.



<<< Chantier de réhabilitation du R9 de Charleroi >>>



PHASE II - IMPACTS SUR LA CIRCULATION

Pendant toute la durée de la phase II, 2 voies seront toujours disponibles avec une vitesse limitée à 50 km/h sur l’anneau du R9.

Seront soustraits à la circulation pour les besoins du chantier :



Dès le 12 juillet 2016 jusqu’au printemps 2017 :



La sortie du R9 vers Mont-sur-Marchienne/Marchienne-au-Pont (Porte de la Villette) est fermée.

- Déviation locale : via la sortie Ville-Basse puis le pont Olof Palme

- Déviation vers Marchienne-au-Pont : via la N90 (route de Mons)

- Déviation vers Mont-sur-Marchienne : via la A503 puis le R3 (sortie n° 5 "Beaumont")



L’accès au R9 depuis la rue de l’Acier se fait via la rue du Grand Central et la rue du Rivage



Vous pouvez télécharger les cartes des déviations et des zones de travaux via ce lien : ICI



Remarque : sur la A503, du 11.07.2016 au 31.12.2017, de la Bk 1.3 à 3.5, vous ne circulerez que via une seule bande et toutes les bretelles dans ces travaux, seront fermées.



CONSEILS DE MOBILITE ET INFORMATIONS AUX USAGERS

Il est recommandé aux usagers en transit de privilégier le R3 durant toute la durée des travaux.



Ceux qui sont contraints d’emprunter le R9 sont invités à ne pas tenter de quitter le R9 pour contourner le chantier par le centre-ville, car cela risquerait d’engorger les rues de l’intra-ring.



Pendant toute la durée des travaux, l’utilisation des transports en commun - et plus spécialement du métro - est fortement recommandée. Le TEC Charleroi dispose de parkings de persuasion (P+R) dans lesquels les automobilistes laissent gratuitement leur véhicule et rejoignent la ville en métro sans être ralentis par les travaux et sans rencontrer de problème pour se garer.



La vitesse sera limitée à 50 km/h durant les travaux.



Des contrôles de vitesse sont prévus afin d’assurer la sécurité des ouvriers présents sur le site mais aussi celle des automobilistes.



Pour informer aux mieux les usagers, en collaboration avec la Ville de Charleroi, l’ASBL Charleroi Centreville et le TEC, un dépliant reprenant les informations en lien avec cette seconde phase ainsi que des conseils de mobilité a été réalisé et sera distribué aux riverains, commerces et écoles de l’intra-ring. Vous pouvez le télécharger, avec les cartes de la phase II, via ce lien : ICI





N5 Bxl/Bs > Charleroi-Philippeville-Couvin-Rocroi( à Somzée 04-07-2016 | 2016-07-04 13:37:40 signale :



Travaux routiers sur la N5 Bxl/Bs > Charleroi-Philippeville-Couvin-Rocroi( à hauteur de Somzée en direction de dans les deux sens/in beide richtingen. Circulation sur une seule bande, Limitation de vitesse via panneaux 50 km/hr.



Entre les BK 63.0 et BK 68.0

Réfection du revêtement de la chaussée.

Début : 14/10/2014

Fin prévue: indéterminée



MODIFICATIONS DE CIRCULATION

Le chantier se déroulera en deux temps : d’abord dans le sens Charleroi => Couvin puis dans l’autre sens.

Les deux bandes actuelles seront fermées dans le sens des travaux (=> Couvin).



Tout le trafic sera donc reporté de l’autre côté de la Nationale où une seule bande sera aménagée dans chaque sens de circulation.



La vitesse sera limitée à 50 km/h pour assurer la sécurité des ouvriers présents sur le site et celle des automobilistes.



La Police veillera au respect de ces limitations via un radar répressif déplaçable en fonction des zones d’activité dangereuses.



A partir de ce jeudi 28 mai, les automobilistes qui circuleront sur la N5/E420 entre Philippeville et Samart emprunteront les voies de circulation qui viennent d’être entièrement rénovées.



Le chantier de réhabilitation et de sécurisation de la N5, qui porte sur un tronçon de près de 4 kilomètres, entre Philippeville et Samart, entrera dans une nouvelle phase : les travaux se concentreront dès ce jeudi sur les deux voies de circulation en direction de Charleroi. Le trafic sera donc totalement reporté sur les voies en direction de Couvin.



CIRULATION PENDANT CETTE PHASE



Comme lors de la première phase, la circulation s’effectuera sur une bande dans chaque sens au lieu de deux, avec une vitesse limitée à 50 km/h.



Dans l’échangeur de Philippeville :

- les bretelles d’accès à la N5 et de sortie de la N5 vers Couvin sont ouvertes.

- les bretelles d’accès et de sortie en direction de Charleroi sont fermées.



Les usagers qui circulent sur la N40 en provenance de Beaumont et de Dinant, qui souhaitent se rendre vers Charleroi, doivent emprunter la N5 vers Couvin pour effectuer un demi-tour à Samart.



A noter également : la rue de l’Ancienne gare, permettant un accès à la N5 vers Charleroi, est fermée.



Dans l’échangeur de Samart :

- la bretelle d’accès à la N5 vers Charleroi est ouverte.

- la bretelle d’accès à la N5 vers Couvin est fermée au trafic.



La traversée de la rue Belle ruelle, au niveau de la N5, est fermée :

- pour circuler de Jamagne à Jamiolle, les usagers doivent emprunter la N5 et la rue des Chaufours.

- le tourne-à-gauche de la N5, en venant de Charleroi, vers Jamagne, est réouvert.





E313 Liège > Antwerpen à Grobbendonk 23-03-2016 | 2016-03-23 01:16:17 Source : Vlaams Verkeerscentrum signale :



Travaux routiers sur l'E313 Liège > Antwerpen à hauteur de Grobbendonk en direction de dans les deux sens/in beide richtingen. Circulation sur deux bandes rétrécies, La formation de files est possible.



Apd lundi 21 mars jusqu'à la fin de novembre, il y aura des travaux sur la E313 Liège-Antwerpen.



La chantier se trouve entre les complexes [21] Herentals-Industrie et [20] Herentals-West.

Circulation sur deux bandes rétrécies dans les deux senses.



De forts ralentissements sont à prévoir.







R22 Woluwelaan // Avenue de la Woluwe à Sint-Stevens-Woluwe 24-08-2015 | 2015-08-24 09:00:45 Source : Vlaams Verkeerscentrum signale :



Travaux routiers sur le R22 Woluwelaan // Avenue de la Woluwe à hauteur de Sint-Stevens-Woluwe en direction de dans les deux sens/in beide richtingen. La formation de files est possible.



Apd lundi 24 août 2015.



Trois carrefours de la R22: avec la Leuvensesteenweg, Oudstrijderslaan et la Tramlaan.

Dans les deux sens, seulement une bande disponible.



En direction de Liège la sortie [20] Kraainem, fermée temporairement.

La sortie en direction de Vilvoorde/Kraainem est fermée, la sortie vers Woluwe/UCL reste ouverte.



Duration: environ deux ans (jusqu'à mi 2017).







Partenaires:

Legende: Incident Travaux Conducteur fant?me Actua Varia Fiche densit?